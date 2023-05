La OMS declaró el fin de la emergencia por la viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo ayer que la viruela del mono ya no es una emergencia sanitaria mundial, poniendo fin a una alerta de casi un año por la enfermedad vírica que dio lugar a casos confirmados en más de cien países.

La OMS declaró la viruela del mono una emergencia de salud pública de importancia internacional en julio de 2022 y respaldó su postura en noviembre y febrero. La calificación busca provocar una respuesta internacional coordinada y desbloquear fondos para colaborar en el intercambio de vacunas y tratamientos. Desde principios de 2022 hasta el 8 de mayo de este año se han confirmado más de 87.000 casos de esta viruela en todo el mundo, según el último informe de la OMS.

Aunque la OMS había observado a principios de año una disminución sostenida en el número de casos notificados, también había expresado su preocupación por un posible rebrote en algunas regiones y la persistencia de la transmisión en algunos países.

“Ayer se reunió el Comité de Emergencia para la viruela del mono y acordó un nuevo plan, y recomendó que el brote internacional ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo, y me complace declarar que la viruela del mono ya no es una emergencia de salud pública a nivel mundial”, anunció el director general de la OMS.

Sin embargo, ha advertido que, da igual que con el covid-19, “eso no significa que el trabajo haya terminado. Aunque las alertas para la viruela del mono y el covid-19 terminaron, la amenaza de nuevas oleadas se mantiene para los dos. Los dos virus siguen circulando y los dos siguen matando”, advirtió Tedros.