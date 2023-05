Allanaron la casa de Bolsonaro por fraudes con la vacuna de Covid-19

La casa del expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia fue allanada ayer por orden de la Corte Suprema y seis excolaboradores fueron detenidos, en el marco de una investigación sobre la supuesta falsificación de certificados de vacunación contra el Covid-19 que fue rechazada por el dirigente de ultraderecha.

Según un comunicado de la Policía Federal, la causa comandada por el juez Alexandre de Moraes analiza una red de corrupción y fraude en el Ministerio de Salud para emitir certificados falsos y permitir que personas antivacunas pudieran ingresar con ellos a Estados Unidos.

El exmandatario, que gobernó Brasil de 2019 a 2022, confirmó el registro de su residencia, en el que dijo que se le confiscó su teléfono celular, y acusó a las autoridades de intentar “fabricar un caso” en su contra.

“No hay adulteración de mi parte. No me vacuné, punto, eso nunca lo negué”, se defendió Bolsonaro en declaraciones a periodistas frente a su residencia en la capital brasileña. “Estoy realmente sorprendido por el allanamiento y la incautación. No tengo nada más que decir”, señaló.

En sintonía, su esposa Michelle también se mostró sorprendida por el procedimiento policial: “Supimos por la prensa que el motivo sería la 'falsificación de la cartilla de vacunación' de mi marido y de nuestra hija Laura. En mi casa, solo yo fui vacunada”, escribió en su cuenta de Twitter.