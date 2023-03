Boric y la reforma tributaria

El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que insistirá con la reforma tributaria que esta semana fue rechazada en la Cámara de Diputados, porque sin ella es "muy difícil" financiar una reforma jubilatoria.

En un acto en La Moneda al cumplirse un año de su mandato, Boric emplazó a los ministros de su gabinete a estar permanentemente en el terreno y no perder contacto ni con los parlamentarios ni con las organizaciones sociales, informó la agencia de noticias Ansa.

"No piensen en la próxima elección, piensen en la próxima generación" les dijo, y agregó que "para ganar elecciones hay que hacer bien la pega (trabajo) y que la gente reconozca que hay un cambio en su calidad de vida", agregó.

Luego se refirió al rechazo en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma tributaria, un proyecto que puede ser reingresado por el Senado, donde el oficialismo no tiene mayoría.

Para el mandatario es muy relevante porque serviría, por ejemplo, para financiar la reforma de jubilaciones.

"Sin una reforma tributaria es muy difícil financiar una reforma de pensiones y la gente no puede seguir esperando. Hay chilenos que se están muriendo, gente que ha trabajado toda su vida y no tiene una pensión digna para vivir, no podemos seguir haciéndolos esperar", expresó el mandatario de 36 años, citado por el medio chileno El Mercurio.

"Vamos a insistir con la reforma tributaria con una estrategia que estamos conversando con el ministro (de Hacienda, Mario) Marcel", afirmó.