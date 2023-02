Objetos voladores: la Casa Blanca aclaró que no hay indicios de alienígenas

El sábado último, un avión de combate estadounidense derribó un “objeto no identificado” que volaba a gran altura sobre el Yukón, un día después de que Estados Unidos emprendiera una acción similar sobre Alaska.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una conferencia de prensa que todavía “no han podido evaluar definitivamente qué son estos objetos, pero que “no hay indicios de actividad extraterrestre” en los objetos derribados.

“No hay indicios de extraterrestres... con estos derribos recientes, (yo) quería asegurarme de que el pueblo estadounidense lo supiera”, dijo a los periodistas la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre, luego de que un alto funcionario estadounidense se negara a descartar que un día antes. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, la organización combinada de Estados Unidos y Canadá que brinda defensa compartida del espacio aéreo de las dos naciones, detectó el objeto volando a gran altura el viernes por la noche sobre Alaska, dijeron funcionarios estadounidenses.

Cruzó el espacio aéreo canadiense el sábado.

Kirby agregó que Estados Unidos aún no ha determinado qué son los objetos, pero no cree que representen una amenaza directa, excepto por las preocupaciones sobre la aviación civil. Sin embargo, como no se pudo descartar que no estuvieran realizando actividades de vigilancia, decidieron derribarlos: “[El presidente Biden] lo ordenó por recomendación de los líderes del Pentágono. Quería que lo quitaran.

Y ellos hicieron eso. Lo hicieron utilizando aviones de combate asignados al Comando Norte de los EE.UU.”.