Johnson asegura que Putin lo amenazó con un ataque con misiles

El ex primer ministro de Reino Unido Boris Johnson ha revelado en un programa emitido por la cadena británica BBC que el presidente ruso, Vladímir Putin, le amenazó con atacarlo con misiles durante una llamada telefónica que mantuvieron en 2022, antes de la invasión rusa de Ucrania. "Me amenazó en un momento y me dijo: 'Boris, no quiero lastimarte, pero, con un misil, solo tomaría un minuto' o algo así", cuenta Johnson.

El relato de Johnson forma parte de un documental de la cadena pública británica, que lleva el título de 'Putin vs Occidente' y que evalúa los contactos del presidente ruso con los líderes mundiales antes de que comenzara la guerra en Ucrania.

Las relaciones entre Moscú y Londres se hundieron a su nivel más bajo en décadas a raíz del envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal en la ciudad británica de Salibsury en 2018.

Johnson, quien se vio obligado a renunciar al cargo por el escándalo conocido como 'partygate', buscó posicionar a Londres como el principal aliado de Kiev en Occidente. Visitó varias veces Kiev y llamó con frecuencia al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El antiguo líder conservador británico ha afirmado que Putin le dijo que no quería lastimarle, pero que el ataque con misiles "solo tomaría un minuto". "Pero creo que por el tono muy relajado que estaba tomando, el tipo de aire de indiferencia que parecía tener, solo estaba jugando con mis intentos de que negociara", añade Johnson, quien califica la llamada de "muy familiar" y "extraordinaria".

Según cuenta Johnson en el documental, la amenaza se hizo después de que el ex primer ministro advirtiera a Putin de que la guerra sería una "catástrofe total".

Además, Johnson cuenta que en esta larga conversación telefónica advirtió a Putin de que la invasión de Ucrania provocaría sanciones occidentales y el despliegue de fuerzas de la Alianza Atlántica en las fronteras con Rusia. El exprimer ministro también intentó evitar la acción militar rusa al decirle al presidente ruso que Ucrania no se uniría a la Otan.

Kremlin desmiente

El portavoz del Kremlin, Dimitry Peskov, ha afirmado ayer en una rueda de prensa que lo que ha dicho Johnson no es cierto, o "más precisamente, una mentira".

Peskov ha sido rotundo al decir que "no hubo amenazas de misiles". "O es una mentira deliberada, así que hay que preguntarle al señor Johnson, o es una mentira inconsciente y, de hecho, no entendió de qué le estaba hablando Putin", ha subrayado.

El portavoz ruso ha detallado que Putin le explicó a Johnson cómo, si Ucrania se unía a la Otan, los misiles estadounidenses o de la Alianza Atlántica que se encuentran cerca de las fronteras rusas significarían que cualquier misil podría llegar a Moscú en cuestión de minutos, y sugirió que podría haber habido un malentendido.