Tiroteo en el centro de París: al menos dos muertos y seis heridos

Al menos dos personas murieron y seis resultaron heridas tras producirse el viernes disparos en las inmediaciones de un centro cultural kurdo del barrio X de París, Francia, informó la cadena de televisión francesa BFM TV.

"Se ha producido un ataque con arma de fuego. Gracias a las fuerzas de seguridad por su rápida actuación", tuiteó el vicealcalde Emmanuel Gregoire.

La policía de París dijo que estaban lidiando con un incidente en la Rue d'Enghien e instó al público a mantenerse alejado de la zona.

BFM TV dijo que el presunto autor de los disparos es un ex chofer de colectivos de 69 años que fue detenido. Los motivos del presunto autor de los disparos no quedaron claros de inmediato, aunque a priori no se trataría de un ataque terrorista.

Un testigo declaró a la agencia de noticias francesa AFP que se habían efectuado siete u ocho disparos, sembrando el caos en la calle.