El gobierno de Putin rechazó un llamado a la paz del Vaticano

El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, realizó otro llamado a llegar a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, y ofreció nuevamente sus instalaciones para iniciar conversaciones.

“Creo que todos los hombres de buena voluntad no pueden hacer otra cosa que desear el diálogo y la paz. Sin embargo, actualmente no creo que haya muchas condiciones; debemos esperar, contra toda esperanza, afirmó Parolin. Y agregó: “Hoy no vemos ninguna novedad”.

“La Santa Sede, desde el principio, ha estado haciendo todo, impulsando todas las iniciativas que podemos. Sin embargo, no hay nada mágico: depende de la voluntad de las partes para poner fin al conflicto”, enfatizó el número dos del Vaticano al ser consultado por la prensa.

Sin embargo, las declaraciones cayeron mal en Rusia. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova, rechazó la invitación del Vaticano. “Me temo que los hermanos chechenos y buriatos, además de mí, no lo apreciarían. Que yo recuerde, no ha habido palabras de disculpa del Vaticano”.