Boluarte no llamará a nuevas elecciones: gobernará hasta 2026

La presidenta Dina Boluarte dijo que era “respetable” el pedido del adelanto de elecciones de un sector de la población, pero que aún está analizando las alternativas porque debe sacar al Perú adelante.

“Algunas voces indican el adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. La asunción de la presidencia en esta oportunidad es reorientar lo que hay que hacer con el país”, dijo a los medios de comunicación en los exteriores de Palacio de Gobierno. En otro momento expresó lo siguiente: “La Constitución es la Carta Magna que debemos obedecer todos los peruanos. La elección ha sido hasta el 28 de julio del 2026”.

La jefa de Estado fue consultada por el nombre que asumirá el cargo de premier: “Sobre el presidente o presidenta del Consejo de Ministros todavía no tenemos nombre”.

“Las circunstancias en las que se ha asumido esta alta responsabilidad no han sido las más óptimas y es por eso la emergencia en la que tengo que estar despachando y atendiendo para hacer frente las necesidades del país”, agregó.

Dina Boluarte indicó que la “inestabilidad política” en el Perú “no es de ahora”, por lo que las “relaciones con los países de la región tienen que seguir siendo las más idóneas”.

Manifestó que espera que el gobernante de México, Andrés Manuel López Obrador (Amlo) —quien aún no la ha reconocido como presidenta—, cumpla con venir al Perú para entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

“Para la entrega pro tempore que iba a ser este 14 de diciembre, nos estamos reuniendo con la vicecanciller. Esperemos que el presidente Amlo como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir; o si no, lo haremos vía zoom”, expresó.

Finalmente, Dina Boluarte pidió una “tregua” a la prensa para que pueda ofrecerles alguna “noticia de primera mano, siempre la van a tener desde mi lado”.

Dina Boluarte está evaluando quién encabezará la nueva presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La jefa de Estado dará los nombres que encabezarán las carteras ministeriales.

La primera presidenta del Perú no cuenta con un partido político que la respalde después que fue expulsada de Perú Libre por el secretario general del partido, Vladimir Cerrón. Por lo tanto, se espera que nombre a profesionales que le permita tener un gobierno de ancha base. El economista y excandidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, dijo que está dispuesto a colaborar con la administración de la nueva presidenta Dina Boluarte.

“¿Cómo no voy a ayudar al Perú si he ayudado al Perú y a otros países en el pasado? Pero no voy a tomar una posición oficial porque yo soy un miembro de la oposición constructiva. Como miembro de la oposición constructiva, estaría encantado de ayudar al país porque esa es la primera prioridad”, mencionó en Radio Exitosa.