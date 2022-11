Fuerzas de ocupación desalojan a civiles de sus casas en Ucrania

Soldados rusos están expulsando a civiles ucranianos de sus apartamentos en la capital regional de Jersón para ocuparlos ellos, denunció un vecino de la ciudad, que se convierte cada vez más en un foco de la guerra en Ucrania. Su relato sobre los soldados indica que Rusia se estaría preparando para una intensa batalla urbana a medida que avanzan las fuerzas ucranianas.

Las autoridades instaladas por Rusia en Jersón siguen exhortando a los civiles a que abandonen la ciudad, que se encuentra en la margen occidental del río Dniéper y a la que el bombardeo ucraniano ha privado de alimentos y otros suministros.

Kirill Stremousov, subjefe de la administración instalada por el Kremlin, reiteró las exhortaciones a los civiles para que crucen el río a la margen oriental. Stremousov dijo el jueves que las fuerzas rusas se retirarían próximamente de Jersón, pero ayer señaló que sólo trataba de alentar las evacuaciones.

¿Una trampa?

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha insinuado que los rusos fingen retirarse de Jersón para tender una trampa al ejército ucraniano. Afirmó que los intentos de convencer a los civiles de que se trasladaran a territorio bajo control ruso eran una “farsa”.

Un residente de Jersón dijo a The Associated Press que los soldados rusos se instalaban en apartamentos abandonados. Según trascendidos, militar personal ruso va puerta a puerta, verificando títulos de propiedad y obligando a los residentes a abandonarlos inmediatamente si no pueden confirmar que son los propietarios.

“Obligan a los residentes a evacuarlos y entonces los soldados rusos se instalan en los apartamentos abandonados en todo Jersón”, añadió el residente, que sólo se identificó con el nombre Konstantin por razones de seguridad. “Es evidente que se preparan para combatir al ejército ucraniano en la ciudad”.

Hospitales y clínicas no atendían pacientes en Jersón y había informes sobre la escasez de alimentos. “Casi no hay entregas en la ciudad, los residentes consumen lo que tienen y hacen filas en las pocas tiendas que siguen abiertas”, aseguró Konstantin. Preparan para batallas dentro de la ciudad. Están instalando los reservistas movilizados y nuevos batallones tácticos’’.

Más ayuda militar

Mientras, Estados Unidos destinará 400 millones de dólares más para la seguridad y la defensa de Ucrania, una nueva partida que incluye por primera vez tanques, 45 vehículos enviados desde la República Checa y que serán reparados y actualizados. La viceportavoz del Pentágono, Sabrina Singh, informó que son tanques soviéticos del modelo T 72 que “los ucranianos saben cómo usar” y que llegarán durante los próximos meses a Ucrania, junto con otros 45 vehículos similares enviados por los Países Bajos.