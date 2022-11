Polémica por la foto de un diputado de Meloni vestido de nazi

En su segunda semana en el poder, el flamante gobierno de derecha de Giorgia Meloni provocó polémicas al designar en su equipo a un diputado conocido por una foto disfrazado de nazi y, sobre todo, al aprobar un controvertido nuevo decreto antifiestas electrónicas.

Meloni decidió nombrar como número dos del ministerio de Infraestructuras a Galeazzo Bignami, diputado de Hermanos de Italia ya conocido en el pasado por una foto en el que aparece vestido con camisa negra y brazalete con la esvástica nazi, tomada en 2005 en su despedida de soltero.

Nacido en 1975 en Boloña, centro de Italia, Bignami deploró que esa foto, la cual salió por primera vez a la luz cuando era diputado de Forza Italia, hubiera vuelto a circular ahora, en ocasión de su flamante designación en la cartera de Infraestructura. “Encuentro absurdo que vuelvan a proponer cíclicamente y a distancia de casi 20 años una foto sacada en un contexto privado y por la que ya me disculpé varias veces por haberme prestado a ser representado de un modo que no me pertenece”, dijo.

“Es total e incondicional mi firme condena a cualquier forma de totalitarismo, a cualquier expresión liberticida y antidemocrática y aún más al mal absoluto como fue el nazismo”, agregó. Bignami, que reivindicó su militancia política correcta, reiteró que sentía “profunda vergüenza por esas imágenes y, comprendiendo desde tiempo su gravedad”, que no podía no renovar sus disculpas.