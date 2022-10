Boris Johnson no se presentará

Boris Johnson se retiró de la carrera por Downing Street anoche, en un inesperado giro de los acontecimientos a pocas horas del cierre de candidaturas que deja la vía libre a su exministro de Finanzas, Rishi Sunak.

Johnson aclaró que había conseguido los 100 patrocinios necesarios para presentarse. Pero “en los últimos días he llegado a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto. No se puede gobernar con eficacia si no hay un partido unido en el parlamento”, expresó en un comunicado.

El controvertido ex primer ministro se dijo convencido de que habría tenido, de ser candidato, “una buena oportunidad de volver a Downing Street” y estar “bien situado” para liderar su campo durante las próximas elecciones legislativas previstas para dos años.

Su retirada despeja el camino para el nombramiento del exministro de Finanzas Rishi Sunak hoy mismo: actualmente es el único candidato con los 100 simpatizantes necesarios.

La otra candidata, la ministra de Relaciones con el Parlamento Penny Mordaunt está lejos de serlo. Sunak anunció ayer que se presentaba para ser primer ministro del Reino Unido, la víspera del cierre de las candidaturas para este proceso relámpago.

También fue el primero en alcanzar el viernes por la noche los 100 patrocinios de diputados conservadores necesarios para continuar la carrera, pero este hombre de 42 años esperó hasta ayer a la mañana para oficializar su candidatura.

“El Reino Unido es un gran país, pero nos enfrentamos a una profunda crisis económica”, escribió en Twitter este exbanquero, que fue ministro de Finanzas de 2019 a julio pasado.