EE.UU. interceptó bombarderos rusos en el espacio internacional

Estados Unidos interceptó con aviones de combate dos bombardeos rusos en el espacio aéreo internacional cerca de Alaska, anunció ayer el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad).

Los bombarderos Tu-95 fueron interceptados el lunes por aviones de combate F.-16 después de "ingresar y operar dentro de la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska", precisó Norad en un comunicado. Los aviones rusos "permanecieron en el espacio aéreo internacional y no ingresaron al espacio aéreo de Estados Unidos o Canadá", agregó el comando norteamericano, informó la agencia de noticias AFP.

La zona de identificación de defensa aérea (conocida por la sigla Adiz) es un espacio aéreo internacional adyacente a Alaska que se extiende hacia territorio estadounidense y donde el tráfico aéreo es monitoreado por las fuerzas armadas de uno o más países, más allá de su espacio aéreo nacional, para tener un tiempo de reacción extra en caso de una maniobra hostil.

Norad expresó que los bombardeos no eran vistos como una amenaza o una provocación, pese a las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia tras la invasión a Ucrania. Pese a que los dos aviones Tu-95 operaban dentro de Adiz, permanecieron en el espacio aéreo internacional y no ingresaron en territorio estadounidense o canadiense, por lo que esta maniobra "no se ve como una amenaza ni como una provocación", aseguró el comando.

De acuerdo con el comunicado, Norad "rastrea e identifica las aeronaves militares extranjeras que ingresan a Adiz" y "supervisa de forma rutinaria los movimientos de aeronaves extranjeras y, según sea necesario, las escolta". Rusia suele realizar maniobras militares en esta época del año, que incluyen pruebas de misiles balísticos, aunque no estaba claro si la presencia de los bombarderos estaba relacionada con los ejercicios.

Las intercepciones de aviones de Rusia en el área, que está cerca de la frontera oriental del país, son relativamente frecuentes. El pasado 11 de septiembre, el Norad detectó a dos aviones de patrulla marítima rusos, aunque en esa ocasión tampoco llegaron a entrar en territorio estadounidense o canadiense, según informó el organismo en un comunicado.