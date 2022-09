EE.UU. y la Otan condenan la amenaza del líder ruso

Estados Unidos y la Otan criticaron la amenaza nuclear “peligrosa” e “irresponsable” hecha por el presidente ruso, Vladimir Putin, quien se dijo dispuesto a usar “todos los medios” en la guerra en Ucrania, mientras que la Unión Europea (UE) consideró que los anuncios de movilizar reservistas por el jefe del Kremlin ponen de manifiesto su “desesperación” ante la evolución del conflicto.

En un discurso transmitido por televisión, Putin anunció la movilización de reservistas y amenazó de forma velada con utilizar armamento nuclear en el conflicto en Ucrania. “Utilizaremos todos los medios de los que dispongamos para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Y estoy diciendo 'todos los medios' (...) Esto no es un bluf”, insistió el mandatario ruso.

“Es una retórica irresponsable que una potencia nuclear hable de esa manera. Pero no es atípico por cómo ha estado hablando en los últimos siete meses y lo tomamos muy en serio”, dijo el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

El funcionario estadounidense afirmó que Washington toma “en serio” estas amenazas y monitorea la “postura estratégica” de Moscú para modificar la propia en caso de necesidad, algo que no estaría sucediendo “de momento”. No obstante, Kirby advirtió que Estados Unidos está dispuesto a reaccionar: “Habrá graves consecuencias. No solo será en el escenario mundial, sino que tendrá que haber graves consecuencias de la comunidad internacional”, sentenció.