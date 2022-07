“Me voy con la frente en alto”, dijo Boris Johnson en el Parlamento británico

El primer ministro saliente, Boris Johnson, dijo ayer que se irá del Gobierno “con la frente en alto”, aunque admitió que su gestión terminará antes de lo esperado por una serie de escándalos y tras una oleada de dimisiones en su gabinete.

“Es cierto que no me voy en el momento que yo he elegido, pero estoy orgulloso del trabajo en equipo y también estoy orgulloso del liderazgo que he ejercido” afirmó ayer ante los diputados en la Cámara de los Comunes. Johnson dijo que es posible que la sesión de preguntas al primer ministro que se realizó en el Parlamento, como ocurre todos los miércoles, sea la última, “porque el próximo líder del partido podría ser declarado por unanimidad”, según consignó la cadena BBC. “Me iré con la frente en alto”, exclamó.

El premier defendió lo que consideró los logros de su gestión, entre ellos el Brexit que marcó la salida del país de la Unión Europea (UE), el suministro de la primera vacuna contra el covid en el mundo y la ayuda al pueblo de Ucrania ante la “brutal invasión rusa”.

En una discusión con el líder laborista Keir Starmer, quien consideró a Johnson perdido en sus ilusiones “hasta el final”, el dirigente conservador respondió que su adversario nunca “se presentó con una idea o proyecto para el país”. Mientras que un portavoz del Gobierno británico acusó a los laboristas de “jugar a la política” al presentar una moción de censura para destituir al premier.