La UE busca acordar un sexto paquete de sanciones en una cumbre

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, admitió ayer que no espera que el sexto paquete de sanciones contra Rusia, que incluye embargo del bloque a las importaciones de gas ruso, se apruebe en la cumbre de los países de la UE que se desarrollará en Bruselas este lunes y el próximo martes. “Todavía no hemos alcanzado el objetivo, pero hemos avanzado. No espero que el problema se resuelva en 48 horas, pero estoy segura de que finalmente encontraremos una solución”, declaró Von der Leyen citada por la agencia alemana de noticias DPA.

Horas antes, un alto funcionario europeo confirmó que además del embargo a los suministros de petróleo, el sexto conjunto de sanciones incluirá también otras medidas, entre ellas la desconexión de Swift (el sistema internacional de transacciones financieras) de una serie de bancos rusos, incluido Sberbank, la prohibición de transmisión en la UE de tres grandes canales rusos de televisión, además de las sanciones individuales.

Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero y activaron una batería de sanciones individuales y sectoriales con que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible y presionar así a Moscú a detener las hostilidades. Sin embargo, varios países, incluida Hungría, se pronunciaron en contra de un embargo completo al petróleo ruso dado que ahora son incapaces de reemplazarlo por completo lo que anticipa que la cumbre en Bruselas enfrentará complicaciones para hallar una vía que permita alcanzar ese objetivo.