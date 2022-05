Rusia avanza hacia una ciudad del Este de Ucrania, epicentro de los combates

Tropas rusas avanzaban ayer a sangre y fuego hacia el centro de Severodonetsk, una ciudad clave de la región del este de Ucrania que Rusia pretende conquistar, mientras la Unión Europea (UE) analiza el sexto paquete de sanciones, que incluye embargo del bloque a las importaciones de gas ruso. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que el Gobierno estaba "haciendo todo lo posible" para evitar la caída de Severodonetsk, una de las últimas grandes ciudades que Ucrania controla en la región industrial del Donbass. El gobernador de Raión de Severodonetsk, donde queda la ciudad homónima, Sergii Gaidai, reiteró hoy que la situación era "muy difícil".

"Los rusos avanzan hacia la mitad de Severodonetsk. Los combates continúan, la situación es muy difícil", dijo el gobernador de Lugansk, una de las dos provincias que forman el Donbass. Gaidai dijo en la aplicación de mensajes Telegram que dos personas resultaron heridas este lunes cuando su vehículo recibió varios disparos, mientras que tres médicos se encontraban desaparecidos. "La infraestructura crítica está destruida y el 60% de los edificios residenciales no puede ser reparados", agregó Gaidai, informó la agencia de noticias AFP.

Luego Gaidai y autoridades militares ucranianas informaron que un periodista francés, identificado como Frederick Leclerc-Imhoff, murió en un ataque ruso en la ciudad de Severodonetsk. El periodista trabajaba para la cadena francesa BFM TV y se encontraba en un vehículo que "se disponía a evacuar a una decena de personas en un área bajo fuego enemigo", según Gaidai, en un comunicado difundido a través de su cuenta de Telegram.

En tanto, el gobernador agregó que la ruta que une Severodonetsk con la ciudad gemela de Lisichansk y luego con la de Bajmut más al sur era demasiado "peligrosa" para permitir la evacuación de civiles y el transporte de ayuda humanitaria. Separatistas prorrusos alzados en armas contra el Gobierno ucraniano controlan territorios ahora en expansión en el Donbass desde 2014, en los que proclamaron repúblicas reconocidas por Rusia.

En el plano de las sanciones, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, admitió este lunes que no espera que el sexto paquete de medidas contra Rusia, que incluye embargo del bloque a las importaciones de gas ruso, se apruebe en la cumbre de los países de la UE que se desarrollará en Bruselas entre este lunes y el martes. "Todavía no hemos alcanzado el objetivo, pero hemos avanzado. No espero que el problema se resuelva en 48 horas, pero estoy segura de que finalmente encontraremos una solución", declaró Von der Leyen citada por DPA.