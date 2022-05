Los precios de los granos cerraron con leves alzas

La soja cerró la jornada con ganancias en el mercado de Chicago, impulsada por los retrasos de la siembra en Estados Unidos, en una rueda en la que el trigo y el maíz también marcaron leves subas. El contrato de mayo de la oleaginosa avanzó 0,55% (US$ 3,31) hasta los US$ 598,92 la tonelada, mientras que la posición julio creció 0,44% (US$ 2,57) y se posicionó en US$ 585,05 la tonelada.

La suba se sustentó en el lento avance de las siembras en Estados Unidos, que alcanzó a cubrir el 12% del área objetivo, por debajo del 16% estimado en promedio por los operadores y considerablemente por detrás del 39% del año pasado, informó hoy el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). El alza del precio del aceite de soja también impulsó los valores del poroto. Este subproducto subió 0,89% (US$ 17,20) hasta los US$ 1.939,15 la tonelada, debido a los problemas de abastecimiento de aceites vegetales.

Por el contrario, la harina de soja cayó 0,77% (US$ 3,53) para concluir la jornada a US$ 449,62 la tonelada. Por su parte, el precio del maíz avanzó 0,25% (US$ 0m,79) y concluyó la jornada a US$ 309,63 la tonelada, como consecuencia del lento avance de las siembras. Según reportó el USDA, se implantó el 22% de los lotes, 3 puntos por debajo de lo estimado por los operadores y muy por detrás del 50% que se llevaba sembrado a esta altura del año pasado.

Por último, el trigo cerró sin cambios a US$ 398,03 la tonelada, mientras que las posiciones más alejados finalizaron la sesión con ganancias, producto la preocupación del mercado de que las lluvias ocurridas en las zonas productoras de Estados Unidos "haya llegado demasiado tarde", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).