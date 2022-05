Ucrania no aceptará acuerdo de paz con las tropas rusas en su territorio

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, rechazó un acuerdo de paz con Moscú que permita a las tropas rusas permanecer en territorio ocupado y explicó que su país deberá tomar primero medidas adecuadas para “detener la guerra” antes de que la diplomacia “entre en juego”.

El mandatario se refirió a un posible alto el fuego con Rusia al participar en la Cumbre del Consejo de Directores Ejecutivos del Wall Street Journal e insistió en que su Gobierno no aceptará un tratado en el que las fuerzas rusas permanezcan en sus posiciones actuales. “No aceptaremos un conflicto congelado”, dijo Zelenski, quien señaló que su país no volvería a meterse en un “pantano diplomático” como fueron a su juicio los acuerdos de paz de Minsk de 2014 y 2015, impulsados para garantizar la paz en el conflicto con los separatistas del este de Ucrania y jamás se cumplieron. “Estoy en contra, no habrá tal documento”, sentenció. En ese sentido, precisó que fue el presidente ruso Vladimir Putin quien se retiró de dicho acuerdo al reconocer el pasado 24 de febrero la independencia de las regiones separatistas rusoparlantes de Donestk y Lugansk e iniciar su ofensiva en Ucrania.