El Pentágono busca armas para Ucrania

Justo al lado de una pista en un aeródromo polaco, carretillas elevadoras vaciaron afanosamente un jet de transporte C-17 de la Fuerza Aérea de su carga junto a un avión civil de hélice mucho más pequeño, transportando pallets de cajas verdes llenas de municiones desde cada uno a un estacionamiento de asfalto cercano, llenándose con muchas docenas de ellos. Algunos portaban armas fabricadas en Estados Unidos, mientras que otros tenían una variedad de artefactos fabricados en Europa del Este, todos ellos representativos de las principales prioridades de Ucrania para la ayuda militar que pronto se cargarían en una flota de camiones con remolque que esperaban merodeando cerca para el viaje a Ucrania.

El Pentágono obtiene gran parte del armamento fabricado en Estados Unidos que envía a Kiev, Ucrania, de sus propios arsenales, pero depende de los contratistas de defensa estadounidenses para inspeccionar las fábricas de municiones de Europa del Este para encontrar armas recién fabricadas diseñadas por el exadversario de Estados Unidos, la Unión Soviética, para cumplir las promesas del presidente Joe Biden de aumentar la ayuda militar para Ucrania. Ucrania todavía usa muchas armas comunes al ejército ruso, como los Kalashnikov modernos. Y si bien las súplicas de Ucrania por armamento más sofisticado, como los misiles antitanque Javelin y antiaéreos Stinger, han recibido una atención generalizada, las fuerzas armadas del país tienen necesidades apremiantes de una amplia gama de municiones, incluidas decenas de millones de rondas para la era soviétic, armas que no están a la vanguardia, pero son elementos básicos del ejército ucraniano.

El Pentágono llama a este tipo de armas, incluidos cohetes, proyectiles de artillería y municiones para ametralladoras y rifles de asalto, “municiones no estándar”, dado que las municiones son incompatibles con las utilizadas por Estados Unidos y muchas naciones aliadas, que generalmente se conocen como armas de la Otan, munición estándar. Y desde los ataques del 11 de septiembre, el Pentágono ha estado comprando grandes cantidades de este tipo de armas a través de una variedad de firmas de defensa estadounidenses para abastecer a los ejércitos clientes en Afganistán, Irak, Siria y otros países que todavía dependen de armas de diseño soviético.

Una de esas empresas es Ultra Defense Corp. en Tampa, Florida, que tiene alrededor de 60 empleados y ha construido un negocio dinámico trabajando con fábricas en Rumania, Bosnia, Serbia, Eslovaquia, República Checa y Bulgaria. Esos países proporcionan alrededor del 90% de las municiones no estándar compradas por el Pentágono, según Matthew Herring, el propietario de la empresa, aunque su empresa proporciona solo una fracción de los pedidos totales del Pentágono.

Herring, que compró la empresa en 2011 cuando era una empresa de tres personas que proporcionaba helicópteros de fabricación rusa a las fuerzas afganas, ahora se encuentra en Polonia reuniéndose con funcionarios ucranianos para averiguar qué más puede hacer su empresa para proporcionarles municiones del Bloque del Este. “Hace un mes, cuando se rodeó Kiev, fue: ‘¿Qué necesitamos en las próximas 48 horas?’”, dijo Herring. “Pero ahora los ucranianos se están preparando para una larga pelea y es, ‘¿Cómo obtenemos lo suficiente para sostenernos en esta lucha?’ “Así que es una visión más amplia de lo que necesitan ahora”.

El programa de municiones no estándar del Pentágono se creó en respuesta directa a una investigación realizada por The New York Times en 2008 que expuso las ventas ilegales de armas fabricadas en China al ejército de EE.UU. en Afganistán, que se convirtió en el tema de la película de 2016 “War Dogs”.