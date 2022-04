El Kremlin entrega a Kiev una oferta de negociación en plena ofensiva

Rusia anunció ayer haber entregado por escrito sus nuevas propuestas de negociación a Ucrania. El portavoz de Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha señalado que los documentos entregados a Kiev contienen “formulaciones absolutamente claras y desarrolladas”. “La pelota está en su campo, esperamos una respuesta”, agregó el representante del presidente ruso.

Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha negado horas más tarde haber recibido el documento. La oferta de Moscú se ha producido el mismo día en que Rusia ha llevado a cabo con éxito una prueba con un nuevo misil balístico intercontinental con capacidad para portar cabezas nucleares y alcanzar un objetivo a miles de kilómetros.

Un armamento, en palabras de Putin, que “va a ser único en el mundo durante mucho tiempo” y dará que pensar a quienes, “al calor de una retórica frenética y agresiva, intenten amenazar” a su país.

Pese a las desavenencias mantenidas tras el efímero éxito del encuentro de Estambul de finales de marzo, los contactos entre ambas partes continúan con la ofensiva de Donbás de trasfondo.

También este miércoles, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, ha hecho un repaso a las principales exigencias de Moscú. “Las conversaciones para asegurar el estatus neutral de Ucrania, fuera de cualquier bloque y sin armas nucleares, continúan”, ha dicho Zajárova antes de mencionar otros puntos de la agenda, entre los que incluyó la desmilitarización del país, la restauración del ruso como idioma oficial y el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia.

Sin embargo, para la región de Donbás ha exigido solo su independencia y no su integración en la Federación Rusa.

Zelenski aseguró no haber recibido ninguna propuesta de Moscú. “No he oído nada de esto ni, seguro, visto nada. Estoy convencido de que no nos han hecho llegar nada”, ha señalado al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa en Kiev junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.