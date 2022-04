Decenas de muertes en el ataque ruso a una estación de tren con civiles que huían

Al menos 50 personas murieron y cerca de 100 resultaron heridas ayer en un ataque con cohetes contra la estación de Kramatorsk, en el este de Ucrania, donde centenares de personas esperaban un tren para salir de la región asediada por fuerzas rusas, en medio de acusaciones cruzadas entre Kiev y Moscú sobre la autoría del hecho.

“Cincuenta muertos, entre ellos cinco niños. Es el número actual de muertos por el bombardeo realizado por las tropas de ocupación rusas en Kramatorsk”, escribió en Telegram el gobernador de la región de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. También estimó que el número de víctimas podría aumentar, ya que hay 98 personas heridas, incluidas 16 niños, todos que se aprestaban a subir a un tren para ir a un lugar más seguro. El hecho fue primero comunicado por el responsable de la estación ferroviaria, Oleksander Kamishin, y por una autoridad de la zona de Donetsk —donde se encuentra Kramatorsk— que no está en poder de Rusia, y originó enfáticas condenas del propio Zelenski, de la Unión Europea (UE) y de la Casa Blanca.

“Como no tienen fuerza ni valor para enfrentarse a nosotros en el campo de batalla, destruyen cínicamente a la población civil. Es una maldad sin límites. Y si no se castiga, no cesará jamás”, dijo el mandatario ucraniano en Telegram y denunció los métodos “inhumanos” de las fuerzas rusas.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que no lanzó un ataque contra la estación y manifestó que “fue orquestado por el régimen de Kiev al impedir que la población civil se fuera de la ciudad para poder usarla como escudo humano”, según un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a Rusia de haber cometido una “atrocidad horrible”, mientras que el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, aseguró que constituye un “crimen contra la humanidad”. Un reportero de la agencia de noticias AFP que acudió a la estación esta mañana vio a centenares de personas que aguardaban un tren para salir de la región, amenazada por una ofensiva rusa de gran envergadura, en dirección a otras partes más seguras del país.

Frente a la estación de Kramatorsk se veían varios automóviles carbonizados y los restos de un misil. El lugar estaba sembrado de maletas abandonadas, vidrios rotos y escombros. El interior de la estación estaba cubierto de sangre.

