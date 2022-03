El temor al envenenamiento sobrevoló la reunión de Estambul

Un temor incómodo sobrevoló la reunión de ayer entre las delegaciones rusa y ucraniana en Estambul: el fantasma del envenenamiento. Es que en la víspera de las negociaciones, un diario estadounidense publicaba que el multimillonario ruso Roman Abramovich, así como dos negociadores ucranianos, sufrieron síntomas que apuntan a un posible “envenenamiento”.

El propietario del club de fútbol inglés Chelsea, y al menos dos altos funcionarios del equipo negociador ucraniano habían “desarrollado síntomas” compatibles con un envenenamiento después de mantener este mes una reunión en la capital ucraniana Kiev, precisó.

Los síntomas descritos, entre los que señalaron ojos enrojecidos y llorosos, descamación de la cara y las manos, luego mejoraron “y sus vidas no corren peligro”, agregaron en el medio internacional, que citó a “personas al tanto de esta situación”.

Si bien hablaron de un posible envenenamiento y de presuntos partidarios de la línea dura en Rusia que, según dicen, quieren sabotear las negociaciones, un familiar de Abramovich afirmó no estar seguro de la identidad de quienes habrían apuntado contra el grupo, indicó el diario, que afirmó que los expertos no pudieron determinar la causa de los síntomas.

