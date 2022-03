Dramática amenaza de Putin

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió que las sanciones que las potencias occidentales imponen sobre su país por la invasión "son como una declaración de guerra" e indicó que todo país que imponga una zona de exclusión aérea en Ucrania "será considerado parte de conflicto", en una dramática amenaza a la paz global.

"Estas sanciones que se imponen son como una declaración de guerra", dijo el mandatario, que calificó de "absurda" la postura de Occidente sobre Ucrania, según declaraciones que cita la agencia de noticias Sputnik. "Es un delirio, teatro de lo absurdo, llaman negro lo que es blanco, y lo que es negro, blanco", dijo en una reunión con mujeres tripulantes de vuelos de aerolíneas rusas.

El mandatario afirmó además que considerará cualquier intento de otros países de declarar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania como implicación en el conflicto. "Estamos al tanto de las declaraciones de que es necesario crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. (...) Cualquier paso en esta dirección será considerado por nosotros como participación en el conflicto armado de un país desde cuyo territorio se crearán amenazas para nuestros militares", manifestó. "Inmediatamente los consideraremos a ellos como participantes del conflicto, independientemente de las organizaciones a las que pertenezcan", amenazó.

Estas declaraciones responden a las efectuadas por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que lamentó la decisión "deliberada" de la OTAN de no establecer una zona de exclusión aérea en Ucrania, adoptada por los cancilleres del bloque en una reunión que para el mandatario fue "floja y confusa".

Destrucción de la infraestructura

El líder del Kremlin indicó que "está casi finalizada" la destrucción de la infraestructura militar en Ucrania y repitió que la operación se desarrolla según lo previsto por Moscú. "Lo primero que hicimos fue destruir toda la infraestructura militar. Bueno, no toda, de forma parcial, principalmente almacenes de armas, municiones, aviación, sistemas de defensa aérea. (...) La destrucción está casi finalizada", dijo el presidente de Rusia.

Según el líder ruso, en las operaciones militares en Ucrania solo participan soldados y oficiales profesionales, y el Kremlin no prevé llamar al contingente de reservistas.

Por otra parte, Putin indicó que no tiene previsto decretar la ley marcial en Rusia ante los rumores que apuntaban en ese sentido. "La ley marcial se aplica (...) en caso de agresión especialmente en las regiones donde tuvieron lugar combates. No tenemos una situación de ese tipo, y espero que no ocurra", dijo Putin, al ser consultado por empleadas de Aeroflot, la empresa aérea más importante de Rusia que hoy anunció que suspenderá sus vuelos internacionales ante las sanciones impuestas por las potencias occidentales.

Ucrania asegura que murieron más de 10.000 militares rusos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que ya son más de 10.000 los militares rusos que fallecieron desde el inicio de la invasión a su país, cifras mucho más altas que las que comunica el Kremlin.

Las fuerzas ucranianas causaron a los rusos derrotas "que no han visto en sus peores sueños", aseguró el mandatario. "El Ejército ruso no llegó a las fronteras previstas, pero llegó a casi 10.000 soldados rusos muertos. Son chicos de 18 a 20 años, muy jóvenes, casi niños", lamentó.

"Ni siquiera pudieron explicarles a qué se dirigían y por qué estaban en una tierra extranjera. Rusia definitivamente podría darle a su gente algo más que la muerte", expresó Zelenski.

Rusia difundió el miércoles pasado el único balance de militares caídos, en el que reconoció la muerte de 498 de sus soldados y otros 1597 heridos. En ese parte, el Kremlin cifró en 2870 los "militares y nacionalistas" ucranianos muertos y en unas 3700 las personas heridas en el marco del conflicto.