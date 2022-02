“Cuestión de días”: La incursión a Ucrania, inminente

KIEV, UCRANIA

El presidente estadounidense Joe Biden advirtió ayer que Rusia aún podría invadir Ucrania en cuestión de días y el diplomático número dos de la embajada de EE UU en Moscú fue expulsado al elevarse las tensiones en el peor enfrentamiento entre Oriente y Occidente en décadas.

Los aliados de la OTAN acusaron a Rusia de engañar al mundo con “desinformación” por decir que estaba devolviendo algunas tropas a sus bases, lo que aumentó levemente las esperanzas de paz. Se cree que Rusia tiene entre 150.000 y 180.000 militares cerca de las fronteras ucranianas.

Hablando en la Casa Blanca, Biden dijo que Washington no ha visto indicios de una retirada de las fuerzas rusas y agregó que EE UU tiene “razones para creer” que Rusia está “participando en una operación de bandera falsa para tener una excusa para entrar”.

“Todos los indicios que tenemos son que están preparados para entrar a Ucrania, atacar Ucrania”, añadió el presidente.

DIPLOMÁTICO EXPULSADO

En tanto, el Departamento de Estado informó que Rusia ordenó la salida del subjefe de la misión diplomática estadounidense en Moscú, Bart Gorman. La oficina dijo que la decisión era infundada. Rusia no dio explicaciones al respecto.

Gorman era el subjefe de la misión diplomática y estaba en Rusia con una visa indefinida. Lleva menos de tres años en el país, según un reporte de la agencia noticiosa rusa RIA Novosti.

Ante el temor occidental de que Rusia esté preparando una invasión, las tensiones se dispararon ayer también en la línea que separa a las fuerzas ucranianas de los rebeldes se paratistas respaldados por Moscú en el este el país, donde los dos bandos se acusaron mutuamente de intensos bombardeos (ver aparte).

EE UU y sus socios de la OTAN dijeron que aún no habían visto señales de la retirada de tropas prometida por Rusia. “Hemos visto algunas de esas tropas cada vez más cerca de esa frontera. Los vemos volar en más aviones de combate y de apoyo”, manifestó el secretario estadounidense de Defensa Lloyd Austin, en la sede de la OTAN en Bruselas. “Los vemos mejorar su preparación en el Mar Negro. Incluso los vemos abasteciendo sus reservas de sangre. Uno no hace este tipo de cosas sin razón, y ciertamente no las haces si te estás preparando para empacar e irte a casa’’.

Moscú ofreció una oferta diplomática y entregó a EE UU ayer una respuesta a las ofertas de entablar conversaciones sobre la limitación del despliegue de misiles en Europa, restricciones a los ejercicios militares y otras medidas para fomentar la confianza.

Mientras el secretario de estadounidense Estado, Antony Blinken, viajaba a Nueva York para la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis de Ucrania y luego a Alemania para la Conferencia de Seguridad de Múnich, Rusia entregó sus tan esperadas respuestas a las propuestas de EE UU sobre Ucrania y la seguridad europea en general. Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que los rusos presentaron su respuesta en Moscú al embajador estadounidense en Rusia, John Sullivan.

ALTA TENSIÓN

Las señales positivas de Moscú bajaron la temperatura de la crisis a principios de semana, pero el calor volvió a subir ayer, cuando las potencias occidentales dijeron que Rusia tiene “suficientes tropas, suficientes capacidades para lanzar una invasión de Ucrania en toda regla con muy poco o ningún tiempo de advertencia”, según el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. “El hecho de que estés poniendo un tanque de batalla en un tren y moviéndolo en alguna dirección no prueba una retirada de tropas”, remarcó.

____________________________________

Suscribite al Vespertino y recibí las noticias de la tarde