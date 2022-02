Crece la tensión entre Rusia y EE.UU.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a su par de Rusia, Vladimir Putin, que su país recibirá una "respuesta decisiva" de parte de la OTAN en caso de que decida invadir Ucrania. También le comunicó que Estados Unidosestá preparado para afrontar otros escenarios" en caso que no de resultado la acción diplomática.

Las palabras de Biden fueron transmitidas durante una comunicación telefónica con Putin en la que no se lograron resultados importantes para resolver la crisis por el despliegue de tropas rusas en las fronteras con Ucrania, por lo que occidente teme una invasión, pese a las negativas sistemáticas de Moscú.

"El presidente Biden fue claro con el presidente Putin en el sentido de que, si bien Estados Unidos sigue estando preparado para participar en la diplomacia, en plena coordinación con nuestros aliados y socios, estamos igualmente preparados para otros escenarios", señaló la Casa Blanca a través de un comunicado oficial difundido por France 24.

En la conversación telefónica, de un poco más de una hora, Biden advirtió a Putin que una invasión a Ucrania causaría un "sufrimiento humano generalizado" y reduciría el prestigio de Rusia en el mundo, además de amenazar a Moscú con una imposición de "costes severos" en coordinación con sus aliados europeos.

Por su parte, el presidente ruso le dijo a Biden que Estados Unidos no respondió aún a las demandas de su país para que se mantenga fuera de la OTAN, la alianza del Atlántica Norte, a las ex naciones soviéticas y que se abstenga a desplegar armas en su frontera, además del retiro de efectivos militares en Europa del Este.