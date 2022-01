Nervios por Ucrania: EE UU vuelve a advertir a Rusia

Estados Unidos y Reino Unido amenazaron ayer con nuevas sanciones contra Rusia, mientras Washington y sus aliados de la OTAN intensifican sus esfuerzos diplomáticos para disuadir a Moscú de invadir Ucrania. “Vamos a anunciar al final de esta semana una mejora de la legislación de sanciones para que podamos golpear un amplio rango de intereses rusos de importancia para el Kremlin”, explicó la ministra de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, a la cadena Sky News. En Washington, congresistas demócratas y republicanos señalaron que están cerca de llegar a un acuerdo sobre un proyecto de ley que prevé duras sanciones económicas contra Rusia. El influyente senador demócrata Bob Menéndez prometió en el canal CNN “consecuencias graves” para Moscú si invade Ucrania, y su colega republicano Jim Risch habló de un “precio devastador” para Vladimir Putin.

“RELACIONES EQUITATIVAS”

Las tensiones están en un máximo entre Moscú y Occidente por Ucrania, en cuyas fronteras Rusia ha concentrado decenas de miles de soldados y armas pesadas. Entre la batería de sanciones mencionadas, Reino Unido y Estados Unidos planean apuntar al gasoducto estratégico Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania, o incluso al acceso ruso a transacciones en dólares, la principal moneda del comercio internacional. Ante estas nuevas amenazas, Moscú exigió ser tratado en igualdad de condiciones por Washington. “Queremos relaciones buenas, equitativas, de respeto mutuo con Estados Unidos, como con todos los países del mundo”, declaró el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, al Canal 1 de Rusia. Rusia “no quiere quedar en una posición” en la que su seguridad “sea violada diariamente”, como ocurriría si Ucrania fuera incorporada a la OTAN, continuó Lavrov. Moscú continuará buscando “garantías jurídicamente vinculantes” que tengan en cuenta los “intereses legítimos” de Rusia, añadió. Además, enviará próximamente a los países de la OTAN y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), “una solicitud oficial que los inste a decir cómo piensan poner en marcha su compromiso de no reforzar su seguridad en detrimento de la seguridad de los demás”. En tanto, el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev, afirmó ayer que Rusia no quiere una guerra con Ucrania y subrayó que Moscú no amenaza al país vecino. “No queremos la guerra, no la necesitamos para nada”, dijo Pátrushev, exjefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB).

KIEV PIDE DIÁLOGO

Sin embargo, ante la amenaza de una invasión, Kiev pidió a Moscú que retire sus tropas desplegadas a lo largo de la frontera entre ambos países y que continúe el diálogo con los occidentales si quiere “en serio” una desescalada de tensiones. Rusia ha sido acusada, desde fines de 2021, de haber concentrado cerca de 100.000 soldados en la frontera ucraniana con el objetivo de atacar al país vecino. Moscú niega tener alguna intención belicosa, pero reclama garantías por escrito para salvaguardar su seguridad, como que la Alianza atlántica no admita nuevos miembros, sobre todo Ucrania. Es una demanda clave que Estados Unidos rechazó la semana pasada por escrito, aunque dejó la puerta abierta a negociar, y el Kremlin apuntó que quiere darse tiempo para analizar la situación. La número tres del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland, dijo por su parte que no había señales de desescalada por parte de Putin. “Al contrario, ha movido más tropas desde que lo alentamos a reducir” las tensiones, declaró.

DESPLIEGUE DE TROPAS

Varios países occidentales anunciaron en los últimos días el envío de soldados a Europa oriental, incluyendo Estados Unidos (que ya puso en alerta a 8.500 militares para reforzar la OTAN) y Francia, que quiere desplegar “varios centenares” de soldados en Rumania. El primer ministro británico, Boris Johnson, le propondrá esta semana a la OTAN que despliegue tropas para responder al incremento de la “hostilidad rusa” hacia Ucrania.