“No es leve”, dice la OMS

El titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó que la variante Ómicron del coronavirus, si bien parece ser "menos grave que la Delta", es un error sostener que es "leve" y expresó que "la desigualdad en el acceso a las vacunas mata a personas", a la vez que impacta en el empleo y "socava la recuperación económica mundial".

Ante el panorama sobre la evolución creciente de los contagios a partir de la cepa originaria de Sudáfrica, el especialista puso en duda que la pandemia termine con la dosis de refuerzo en pocos países mientras "miles de millones siguen completamente desprotegidos".

En tanto, Tedros afirmó en alusión a la distribución de vacunas desde los países ricos hacia los menos desarrollados: "Esta pandemia no terminará hasta que lo hagamos nosotros".

"Aunque Ómicron parece ser menos grave en comparación con Delta, especialmente para las personas vacunadas, no significa que deba clasificarse como leve", aseveró.

En su primera conferencia de prensa del año, Tedros explicó que "al igual que las variantes anteriores, Ómicron causa hospitalizaciones y está matando a personas", y alertó que el nivel de contagios "está desbordando los sistemas sanitarios de todo el mundo".

En el marco de la evolución del Covid-19, la OMS en su momento propuso que todos los países tuvieran el 10% de su población vacunada a fines de septiembre de 2021 y el 40% para diciembre, sin embargo, de los 194 estados miembros, 92 no alcanzaron esa meta y 36 de ellos ni siquiera habían vacunado el 10% de su población.