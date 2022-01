Río de Janeiro suspendió el desfile callejero por los contagios de coronavirus

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, informó que el tradicional evento sufrirá cambios importantes debido a la suba de contagios de covid-19 y la circulación de la variante Ómicron. La festividad está prevista para el próximo 25 de febrero, hasta el 1 de marzo.

En dicho sentido, para no poner en riesgo la salud de los artistas, no se llevarán a cabo los desfiles. Sin embargo, desde la alcaldía de Rio de Janeiro precisaron que hasta el momento el Sambódromo de Marquês da Sapucaí, el carnaval de las escuelas de samba, no será cancelado.

Para ingresar a los festejos se solicitará presentar el certificado de vacunación contra el coronavirus, y a los participantes se les solicitará un PCR negativo.

Bahía y Salvador se sumaron a la decisión de Río de Janeiro de cancelar la fiesta más popular de Brasil.