Alarma por la aparición de “Florona”

Mientras la variante Ómicron continúa ganando espacio a nivel mundial, la aparición de Florona, una combinación de Covid y gripe, pone en alerta al planeta, que cada vez ve más lejos la salida de la pandemia.

El primer contagio con este doble virus se registró en Israel, donde una mujer embarazada ingresó al Hospital Beilinson -de la ciudad de Petaj Tikva- para dar a luz: la paciente, de 30 años, no estaba vacunada contra el coronavirus, ni contra la influeza. La mujer fue dada de alta y se encuentra en buen estado de salud.

"Se le diagnosticaron gripe y coronavirus apenas llegó. Ambas pruebas dieron positivo, incluso después de que repetimos el test", señalaron los médicos que la atendieron en declaraciones a medios locales.

El jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología del hospital israelí, Arnon Viznitzer, explicó que la paciente fue "tratada con una combinación de medicamentos que ataca tanto al Covid-19 como a la gripe".

"Estamos viendo más y más enfermedades similares a la gripe entre la población de maternidad, junto con casos de coronavirus que ocurren principalmente en mujeres que no están vacunadas contra el Covid y la influenza. La enfermedad es básicamente la misma: es algo vírico que provoca problemas respiratorios en las vías respiratorias superiores", advirtió el especialista.

La Organización Mundial de la Salud indicó que es "posible contraer ambas enfermedades al mismo tiempo", ante lo cual subrayó que "la forma más eficaz de prevenir la hospitalización por el Covid-19 grave y la influenza es la vacunación" contra ambas enfermedades, que se esparcen de manera similar.

Las personas no vacunadas que contraigan ambas enfermedades pueden sufrir complicaciones severas como neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia orgánica, ataques cardíacos, inflamación del corazón o del cerebro, derrames cerebrales e incluso la muerte.