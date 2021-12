Procesan a Fujimori por esterilizaciones

El Poder Judicial de Perú abrió el pasado sábado un proceso penal contra el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y contra otros ex funcionarios de su gobierno por el caso de "esterilizaciones forzadas", las cuales se habrían cometido durante su mandato.

La medida fue dictada por el juez de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Rafael Martínez, quien incluyó también a los ex ministros Eduardo Yong Motta, Mariano Costa Bauer, Ulises Aguilar y Alejandro Aguinaga, este último legislador por el partido Fuerza Popular. Todos han sido señalados como los "presuntos autores mediato (...) del delito contra la vida, el cuerpo y salud, lesiones graves seguidas de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos".

Para iniciar el proceso contra el ex presidente será necesario que la Corte Suprema de Justicia de Chile se pronuncie sobre la ampliación de los cargos de extradición que fue aprobada en 2005, tras lo cual el juez ordenó la suspensión del mismo y dio un plazo de 120 días para las respectivas diligencias.

Fujimori, quien dimitió en el año 2000 desde Japón en medio de señalamientos de corrupción durante su gobierno, fue capturado en 2005 en Chile cuando pretendía regresar a Perú para la contienda presidencial del 2006 y en 2007 fue extraditado. Según la denuncia fiscal y de acuerdo con lo considerado por el juez, los implicados habrían tenido participación activa en la comisión de delitos en agravio de mujeres pobres, quechua hablantes, tanto en la sierra como en la selva de Perú.

Fujimori, quien tiene 83 años y cumple una sentencia de 25 años de cárcel, es señalado como el máximo responsable por haber impulsado las esterilizaciones como un método para reducir la pobreza.