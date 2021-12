Rusia profundiza la tensión: dijo que responderá la “provocación” de Ucrania

La esperada reunión por videoconferencia entre el presidente ruso Vladimir Putin y el estadounidense Joe Biden para hablar sobre Ucrania no aligeró el ambiente. Mientras el Kremlin espera la invitación de Washington a otra posible ronda de conversaciones con otros miembros de la OTAN, el jefe del Estado mayor ruso Valeri Gerasimov acusó ayer a Kiev de estar alimentando la escalada de tensiones en la región del Donbás, donde la guerra entre las tropas separatistas apoyadas por el Kremlin y el ejército ucranio va a cumplir ocho años.

El general definió como “una mentira” la supuesta preparación de Rusia de una nueva agresión militar contra Ucrania, como teme la inteligencia occidental, y amenazó a Kiev con responder a “cualquier provocación” en el Donbás.

Moscú mantuvo ayer su retórica sobre Ucrania y la OTAN y acusó a la Alianza Atlántica de provocar una situación similar a la de la crisis de los misiles de Cuba, en 1962, uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría, cuando Rusia y Estados Unidos estuvieron al borde de la guerra nuclear. “Si las cosas continúan como están es completamente posible por la lógica de los eventos que de repente te despiertes y te veas a ti mismo en algo similar”, dijo el viceministro de Exteriores Serguéi Ryabkov.

Un informe de la inteligencia de Estados Unidos advertía hace unos días del despliegue de unos 100.000 militares rusos a lo largo de las fronteras con Ucrania y en la península de Crimea, que Rusia se anexionó con un referéndum considerado ilegal por la comunidad internacional en 2014, y alertaba de que Moscú podría estar preparando una nueva agresión militar para principios de 2022. Ese análisis se suma a las llamadas de alerta de Occidente por la inusual concentración de tropas. “Los países de la OTAN prestan demasiada atención al redespliegue de tropas dentro del territorio de Rusia”, dijo Gerasimov, que aseguró que ese movimiento de soldados es una “práctica habitual de cualquier estado”.

Rusia acusó a la Alianza Atlántica de aumentar su actividad cerca de sus fronteras y de involucrar a países que no pertenecen a la OTAN; también de dejar cerca de su territorio material de defensa. Para Moscú, no solo la idea de que Ucrania pueda ser miembro de la alianza es una línea roja, sino que también pasó a considerar así cualquier tipo de colaboración con la OTAN y parece que también el apoyo sofisticado y tangible de sus miembros. “Las entregas de helicópteros, vehículos aéreos no tripulados y aviones a Ucrania alientan a las autoridades ucranianas a tomar medidas abruptas y peligrosas”, afirmó Gerasimov en una reunión informativa con agregados militares extranjeros citada por la agencia Interfax. “Esto aumenta las tensiones en la ya acalorada situación en la parte oriental del país”, añadió el jefe del Estado mayor ruso.