"Los grupos antivacunas matan gente"

Los movimientos antivacunas que se expanden por todo el mundo "están matando gente" y no solo a los que deciden no inmunizarse sino también al resto "al poner en riesgo nuestra capacidad para contener al coronavirus", afirmó Imran Ahmed, fundador y CEO de una ONG internacional que se encarga de monitorear grupos que promueven el odio y la desinformación en redes sociales y plataformas digitales.

Detrás de estos discursos, que también circulan en servicios de mensajería como Whatsapp y Telegram, existen actores con intereses económicos, otros con motivaciones políticas (socavar un Gobierno y las instituciones científicas) y los que promueven la xenofobia (culpando a extranjeros del origen y transmisión del Covid-19), entre las categorías que enumera el Center for Countering Digital Hate (Centro para la Lucha contra el Odio Digital).

En ese sentido, Ahmed criticó a las grandes empresas tecnológicas como Facebook o Twitter por "no cumplir sus propias reglas" al permitir que estos grupos difundan noticias falsas y apuntó: "En medio de una pandemia es irresponsable buscar información en redes sociales y no en fuentes oficiales".

Ahmed agregó que para difundir estas cuestiones se utilizan “las redes sociales que son realmente su campo de juego y nosotros alertamos a las empresas y los gobiernos que, en una pandemia, la gente se iba a quedar en sus casas y las redes sociales iban a ser vitales. Lo que hacen estos movimientos es difundir información errónea. El número de muertes atribuibles a las vacunas es cercano a cero y el de fallecidos por Covid-19 supera los 5 millones en todo el mundo. Las vacunas han salvado vidas”.

Sobre las consecuencias de estas conductas, reveló que “estos movimientos están matando gente. Es así de simple: hay personas ahora mismo en los hospitales que no pueden respirar y le están diciendo a los médicos que pensaban que era la vacuna la que les iba a hacer daño. Además, ponen a todos en peligro”.