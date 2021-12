Alemania impone confinamiento de facto a los no vacunados

La canciller en funciones, Ángela Merkel, su sucesor, Olaf Scholz, y los líderes de los 16 Estados federados de Alemania acordaron ayer ampliar las restricciones a los más de 14 millones de adultos que todavía no se vacunaron. Entre otras cosas, van a tener prohibido reunirse con más de dos personas a la vez de fuera de su núcleo familiar. Los políticos confirmaron también que la vacunación será obligatoria, previsiblemente en el próximo febrero, después de que la modificación legislativa sea aprobada en el Bundestag, la Cámara baja del Parlamento alemán.

El Gobierno y los länder tenían previsto reunirse el 9 de diciembre, pero decidieron adelantar la cita ante la evolución de la cuarta ola de la pandemia del país, que tiene a los hospitales de las zonas más afectadas ya muy sobrecargados o directamente saturados. “No hay un día que perder”, dijo Merkel. El Instituto Robert Koch sigue registrando cifras altísimas de contagios. Ayer se notificaron 73.209 positivos en un día, tercer dato más elevado de la pandemia. Las asociaciones médicas de cuidados intensivos alertaron el miércoles de que para Navidad el número de pacientes en las UCI puede superar los 6000, por encima del pico que se registró el invierno pasado.

La principal restricción consiste en ampliar lo que se conoce como regla 2G —de geimpft (vacunado) y genesen (recuperado)—, es decir, impedir a los no vacunados entrar en restaurantes y cafeterías, teatros, cines, y cualquier otro lugar cerrado de ocio o cultura.

Esto ya se aplicaba en buena parte de Alemania porque muchos Estados federados lo impusieron haciendo uso de sus competencias. La novedad pactada ayer es que también el comercio minorista no esencial se someterá a la regla 2G. Salvo establecimientos donde se vende comida y farmacias, los no vacunados no podrán entrar en ninguna otra tienda. Hasta ahora podían esquivarlo presentando un test de antígenos negativo reciente.

“La situación es muy seria y hemos acordado medidas que van más allá de las que están actualmente en vigor”, señaló Merkel durante la rueda de prensa. Las restricciones comunes decididas con los Estados son “estándares mínimos”, añadió la canciller. Los länder pueden ser todavía más estrictos y endurecerlas, añadió. A su lado se sentaba Scholz, invitado a participar para facilitar la transición al nuevo Gobierno tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales. El Bundestag anunció ayer que la votación para elegir nuevo canciller se producirá el 8 de diciembre.

Otra de las medidas prevé el cierre de los establecimientos de ocio nocturno a partir de un umbral de contagios. También a partir de este valor de 350 quedan restringidos los encuentros privados de personas vacunadas o recuperadas a un máximo de 50 en interiores y 200 en exteriores. Además, el uso de mascarilla en las escuelas vuelve a ser obligatorio en todo el país. El aforo en grandes eventos deportivos, como los partidos de la Bundesliga, y culturales quedará reducido a entre el 30% y el 50%.