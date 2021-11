¿El arzobispo se enamoró?

El arzobispo de París, Michel Aupetit, ofreció al papa Francisco su dimisión, indicó la diócesis de París, que admitió que el prelado se comportó de forma "ambigua" con una mujer en 2012 tras revelaciones de la prensa que les atribuyen una relación.

Aupetit "ha propuesto al Papa presentar su dimisión" a través de "una carta enviada esta semana", dijo a la AFP la diócesis de París, confirmando una información de Le Figaro. Solo el pontífice argentino puede decidir si aceptarlo o rechazarlo. En 2012, "tuvo un comportamiento ambiguo con una persona muy presente cerca de él", agregó esta fuente.

El miércoles, el semanario Le Point afirmó en su página web que el arzobispo tuvo ese año una relación íntima y consentida con una mujer, en referencia a un correo electrónico que habría enviado por error y que no dejaba lugar a dudas.

No se trataba "ni de una relación amorosa" ni de una "relación sexual", aseguró a la AFP la diócesis. "Entonces, se confió a su jerarquía".

"Reconozco que mi comportamiento con ella pudo ser ambiguo, dando a entender así la existencia de una relación íntima y de relaciones sexuales entre nosotros, lo que niego rotundamente", decía Aupetit en el artículo de Le Point.

La solicitud de dimisión "no es una confesión de culpabilidad, sino un gesto de humildad", aseguró la diócesis, que agregó que el gesto hoy en día de Aupetit puede deberse a que comprende que puede perturbar a los católicos de su distrito.

Esta renuncia llega en un contexto de estupor de los católicos franceses, después que una comisión independiente estimara en octubre que sacerdotes y religiosos abusaron de unos 216.000 menores en Francia entre 1950 y 2020.