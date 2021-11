El presidente de Ucrania denunció que planean un golpe respaldado por Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró ayer que sus agencias de inteligencia han descubierto que se prepara un golpe de Estado respaldado por “representantes de Rusia” para el 1 y 2 de diciembre.

El líder ucraniano eludió dar los detalles del supuesto plan y aclarar si el Kremlin está implicado de forma directa y cómo en el intento de asonada. En una conferencia de prensa en Kiev, Zelenski aseguró, además, que el poderoso oligarca ucranio Rinat Ajmetov, con el que tiene una relación muy tirante, está siendo arrastrado al complot.

El comentario sobre la preparación de una asonada eleva un paso más la tensión en la región, ya en alerta por la concentración de tropas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania.

El Kremlin se ha apresurado ayer a negar cualquier participación en el supuesto plan golpista. “Rusia no tiene planes para tal participación. Rusia nunca participa en tales hechos”, ha incidido Dmitri Peskov, portavoz del presidente ruso, Vladímir Putin. En las últimas semanas, observadores y analistas, como el veterano Volodímir Fesenko, han advertido no solo sobre la movilización militar de Moscú, sino también sobre otra posible fórmula de guerra híbrida, la que utiliza métodos de agresión no convencionales, en la que Rusia intente provocar una crisis aguda con un cambio de poder en Ucrania, un país de 44 millones de habitantes que está entre los más pobres de Europa.