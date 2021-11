EE.UU: “Nicaragua carece de cualquier mandato democrático”

Nicaragua es una dictadura. Carece de cualquier mandato democrático”. Lo dijo Ricardo Zúniga, secretario adjunto principal, de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, durante una conferencia de prensa sobre las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua y la aprobación de la legislación Renacer. También proporcionó una actualización sobre la participación de Estados Unidos antes de la Asamblea General de la OEA del 10 al 12 de noviembre.

“Estos comicios no tienen credibilidad como un ejercicio democrático. No se puede decir que las personas supuestamente elegidas bajo ese proceso pueden ser consideradas como los líderes elegidos por los nicaragüenses. No se puede negar que es una dictadura basada en el personalismo y en el poder familiar. Nadie se deja engañar por la farsa electoral”, apunta Zúniga. “Con estos resultados, Nicaragua se ha convertido en un reino completamente autocrático”.

Daniel Ortega, en el poder desde 2007, fue reelecto el domingo para un cuarto mandato consecutivo sin encontrar obstáculos en el camino: sus principales rivales están detenidos bajo cargos de “menoscabar la soberanía del país”.