Soldados manejarán camiones para evitar el desabastecimiento

Las filas son interminables en las estaciones de servicio británicas pero el 90 por ciento de sus depósitos están agotados por la falta de camioneros para transportar el combustible. El gobierno va a colocar soldados “en días” para aprovisionarlas en un intento de frenar “las compras de pánico” de los automovilistas, pero deben preparar al personal. La causa profunda de la escasez es el Brexit, pero nadie se atreve a mencionarlo oficialmente.

“El Brexit obviamente es un factor que contribuye a la escasez de conductores de vehículos pesados”, dijo Lisa Nandi, la canciller laborista en la sombra.

El plan de emergencia va a ser aprobado por el primer ministro británico Boris Johnson ante la crisis que las restricciones migratorias del Brexit han provocado, la falta de camioneros porque los inmigrantes europeos se fueron del reino y la decisión de dejar entrar a 10.000 camioneros, que deberán entrenarse para las regulaciones británicas y manejar por el lado izquierdo de la ruta.

Para ellos deben flexibilizar las regulaciones migratorias, que el divorcio con la UE endureció, y hoy divide al gabinete de Boris Johnson. No solo afecta a las estaciones de servicio sino a la agricultura, la hotelería y los supermercados. No hay mano de obra barata y los británicos no quieren hacer estos trabajos.

Cientos de soldados podrían estar al comando de los camiones tanques para entregar combustible a las estaciones de servicio, cuyos tanques están secos. También afecta la escasez de productos de primera necesidad.