Biden pide "evitar una tragedia"

El presidente de los Estados Unidos Joe Biden, pidió que se vacunen contra el coronavirus a los 70 millones de compatriotas que aún no lo hicieron para "evitar una tragedia".

Tanto Biden, como integrantes de su equipo de expertos, subrayaron que tres cuartas partes de la población con posibilidad de vacunarse tiene al menos una dosis, pero reconocieron el daño que supone contar aún con un 25 % de estadounidenses que, pudiendo vacunarse, no lo han hecho. Se trata de unos 70 millones no vacunados, una situación "inaceptable" para el mandatario norteamericano.

Hace algunas semanas se registró un aumento en las camas UTI y esto trajo aparejados problemas para aquellas personas que necesitan atención por otra enfermedad.