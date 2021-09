El aeropuerto de Kabul reanuda los vuelos internacionales

Los talibanes empiezan a reclamar una respuesta internacional a sus gestos. Aunque no lo vincularon de forma directa, al mismo tiempo que ayer autorizaban la primera salida de extranjeros por vía aérea desde que recuperaron el aeropuerto de Kabul el 31 de agosto, también reclamaron que se levanten las sanciones de Estados Unidos y de la ONU que pesan sobre varios de los integrantes del nuevo régimen.



La presencia de algunos de los talibanes sancionados en el Gobierno provisional anunciado el pasado martes constituye un obstáculo para un eventual reconocimiento del nuevo régimen por parte de la comunidad internacional, en particular de los países occidentales.



Qatar Airways se colgó la medalla de realizar el primer vuelo internacional en el aeropuerto de Kabul bajo control de los talibanes. El aparato, un Boeing 777, llegó por la mañana al aeropuerto de la capital afgana con un cargamento de ayuda humanitaria y salió a media tarde del aeródromo “con pasajeros, incluido un gran número de extranjeros”, informaron todos los medios afganos. Con anterioridad, funcionarios cataríes habían dicho que el Gobierno talibán iba a permitir la salida por vía aérea de entre 100 y 150 occidentales, incluidos ciudadanos estadounidenses. Reuters, que citaba una fuente norteamericana, hablaba de “200 extranjeros”.



El B-777 tiene una capacidad para entre 300 y 360 pasajeros, según la configuración original. Aunque los portavoces cataríes insistieron en que no se trataba de un vuelo de evacuación, tampoco fue un vuelo estrictamente comercial, ya que estaba fletado por el Gobierno.