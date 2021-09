Tensión entre dos países por el cruce de inmigrantes

La decisión del Reino Unido de enviar de regreso a Francia a los inmigrantes detectados en el Canal de la Mancha en lugar de ser rescatados generó ayer tensión entre ambos países con acusaciones de violar el derecho internacional y poner en peligro la vida de las personas.

Según los medios británicos, la decisión habría sido tomada por la ministra del Interior, Priti Patel, quien también se cree que ordenó que se reescriba la interpretación que hace el Reino Unido del derecho marítimo internacional para permitir que la fuerza fronteriza interceptara los barcos que intentaban ingresar a las aguas territoriales británicas. El Gobierno francés, en tanto, reiteró su oposición al plan de Patel de permitir que se obligue a los barcos que transportan inmigrantes en el Canal de la Mancha a regresar a aguas francesas y también acusó a la ministra de “chantaje financiero” por su amenaza de retener dinero a Francia, informó The Times.

"Francia no aceptará ninguna práctica contraria al derecho del mar, ni ningún chantaje financiero. Debe mantenerse el compromiso de Gran Bretaña. Le dejé esto claro a mi contraparte", escribió en Twitter el ministro del Interior galo, Gérald Darmanin.

Además, el funcionario le recriminó públicamente a su par británica por la amenaza de retener fondos si los cruces del Canal siguen aumentando.



Patel había ofrecido pagar 54 millones de libras a Francia para que duplique sus patrullas en la costa, pero ayer en una reunión que mantuvieron ambos funcionarios en Londres amenazó con retenerlos si las autoridades del país no alcanzan un porcentaje del 75%.



The Times informó también que Darmanin había rechazado una solicitud del Reino Unido para establecer un centro de comando conjunto en el norte de Francia, con policías y oficiales de la fuerza fronteriza de ambos países patrullando la costa y el Canal.



El lunes, un récord de 785 personas llegaron al Reino Unido en 27 embarcaciones mientras que las autoridades francesas impidieron que otras 378 realizaran el cruce, confirmó el Ministerio del Interior.



Mientras que el domingo otras 158 personas fueron rescatadas en cuatro pequeñas embarcaciones, cuatro días después de que otras siete personas también fueran “interceptadas”.



Según la cadena BBC, una persona que trabaja en el puerto británico de Dover y participó en el operativo, dijo que era un “caos” porque había mucha gente llegando a la costa.



En lo que va del año más de 12.600 inmigrantes cruzaron el Canal de la Mancha en más de 500 embarcaciones, mientras que en 2020 cruzaron unos 8400.



Las autoridades británicas sostienen que este aumento de cruces está siendo impulsado por bandas criminales y ante un aumento en la migración irregular en toda Europa.