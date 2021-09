El avance talibán llega a su punto más alto: formarán un Gobierno

El movimiento talibán anunció ayer que terminó con la ronda de conversaciones con otros líderes afganos y está cerca de formar un Gobierno, dos días después de la retirada estadounidense y en medio de incipientes combates al noreste de Kabul, la capital del país, con los grupos armados que prometen resistir al retorno de los islamistas al poder.



La comunidad internacional, principalmente las potencias occidentales y la ONU, espera con expectativa cómo será el Gobierno “inclusivo” que prometieron los talibanes, pero también están atentos a las medidas que toma en materia de género y derechos humanos.

Tras dos semanas de la toma del poder por los talibanes, algunas afganas volvieron ayer a sus trabajos, tras la promesa de los nuevos líderes de ser más tolerantes con las mujeres que en su pasado Gobierno (1996-2001), marcado por la brutalidad y la discriminación.

Trabajadoras del sector sanitario y de la educación aseguraron que no hubo mayores cambios en relación a principios de agosto, antes de la llegada de los talibanes. El viernes, el nuevo Emirato islámico, como se autodenomina el régimen talibán, pidió a las mujeres que retomaran el trabajo “con normalidad” en centros de Salud, dado que los médicos varones no pueden examinar a las mujeres. Pero empleadas de otros sectores aguardan la autorización para volver al trabajo, a la espera de ver cómo los talibanes les permiten retomar sus actividades dentro de la ley islámica, es decir, separadas de los hombres.



Haibatullah Akhundzada, líder del movimiento talibán que tomó la capital de Afganistán el pasado 15 de agosto, encabezará el Gabinete afgano, informaron altas fuentes de la milicia radical.

“Él (Akhundzada) será el líder del Gobierno, no debe caber ninguna duda al respecto”, dijo el miembro de la comisión de cultura de los talibanes, Anamullah Samangan.

Ayer, una fuente en la comisión militar del talibán comunicó que el movimiento concluyó las consultas para formar un nuevo Gobierno, que se anunciará este viernes.



Otra fuente precisó en un comentario de Tolo News que el mullah Abdyl Ghani Baradar, cofundador del movimiento islamista, se desempeñará como canciller, mientras que el mullah Yaqoob, hijo del fundador de los talibanes, mullah Omar, será designado como ministro de Defensa.

En tanto, Khalifa Haqqani, hijo de Jalaluddin Haqqani —fundador de la facción más extremista del movimiento talibán por cuya cabeza Washington ofrece cinco millones de dólares como recompensa— será ministro del Interior.

La milicia esperaba para anunciar la composición de su Gobierno a que los últimos soldados extranjeros abandonaran el país, lo que ocurrió el lunes poco antes de la medianoche, con la partida de militares estadounidenses, 24 horas antes de lo previsto.