Ataques en Afganistán: Biden anunció represalias y enviará más fuerzas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió ayer “perseguir” a los autores de los atentados suicidas con bomba en Kabul, que mataron a 12 militares estadounidenses en medio de la operación de evacuación de Afganistán, tras la toma de poder de los talibanes.

“Para aquellos que ejecutaron este ataque, así como para cualquiera que le desee daño a Estados Unidos, sepan esto: no perdonaremos. No olvidaremos. Los perseguiremos y los haremos pagar”, dijo Biden.

Estados Unidos responderá “con fuerza y precisión”, afirmó, luego de que el grupo terrorista ISIS-K se atribuyera el mortal atentado.

En un discurso solemne a la nación desde la Casa Blanca, Biden llamó “héroes” a los militares estadounidenses abatidos y dijo que la misión de evacuación de Kabul continuará hasta el próximo martes, cuando se prevé la retirada final de las tropas militares de Estados Unidos.

“No seremos disuadidos por terroristas. No les permitiremos detener nuestra misión. Continuaremos la evacuación”, aseguró el mandatario demócrata.

Biden reconfirmó también que no moverá esa fecha límite del 31 de agosto para completar la salida de Afganistán, tras dos décadas de guerra.

“No seremos disuadidos por terroristas. No les permitiremos detener nuestra misión. Continuaremos la evacuación”, dijo Biden en un discurso televisado.