Vicepresidente afgano se proclama mandatario interino legítimo

El vicepresidente afgano, Amrullah Saleh, declaró el lunes que es el jefe de Estado interino legítimo del país, tras la huida del mandatario Ashraf Ghani y desde la clandestinidad llamó a la población a "resistir" frente a los talibanes.

"Según la Constitución de Afganistán, en el caso de ausencia, fuga, renuncia o muerte del presidente, el primer vicepresidente se convierte en el presidente interino. Actualmente, me encuentro en mi país y soy legítimo presidente interino", tuiteó Saleh.

Enemigo de los talibanes que ahora están al mando del país, Saleh se retiró a la última región que aún no está en sus manos, el valle de Panshir, y desde ahí convocó a la población a "resistir"

"A diferencia de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) no hemos perdido el ánimo y vemos enormes oportunidades por delante", afirmó Saleh. "No decepcionaré a los millones de personas que me han escuchado. Nunca estaré bajo el mismo techo que los talibanes. Nunca", escribió en inglés el vicepresidente en su cuenta de Twitter antes de pasar a la clandestinidad.