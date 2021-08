Caos en Kabul: 10 personas fallecidas al intentar huir

El caos en Kabul continuó ayer como consecuencia de la vuelta al poder político en Afganistán del movimiento integrista talibán. Se difundieron postales en las que las personas se colgaron de los aviones que intentaron despegar del aeropuerto, las mujeres exclamaron su temor por las nuevas imposiciones y crece la preocupación de las potencias mundiales.

Según detallaron fuentes locales a medios internacionales, al menos 10 personas murieron mientras intentaban escapar colgados de los aviones del aeropuerto. Por eso, todos los vuelos militares y civiles fueron suspendidos debido a la irrupción en las pistas de una multitud de afganos tratando de salir del país.

“Fuerzas militares estadounidenses se encuentran en el lugar trabajando junto con tropas turcas y otras tropas internacionales para despejar el área de personas. No sabemos cuánto tiempo llevará esto”, explicó el vocero del departamento de Defensa, John Kirby.

En ese contexto, mujeres afganas que son referentes en ámbitos culturales, sociales y políticos expresaron ayer su temor a través de las redes sociales ante la toma total del poder por parte del movimiento talibán y describieron la situación como “el fin del mundo” o “una pesadilla”, mientras denunciaron que ya hay mujeres esclavizadas en ese país.

“Es una pesadilla para las mujeres que han estudiado, que piensan en un mañana mejor para ellas y las generaciones futuras”, dijo Aisha Khurram, representante de la juventud afgana ante la ONU y estudiante de la Universidad de Kabul. El domingo por la mañana Aisha, quien debía graduarse en pocos meses, y sus compañeras, no pudieron volver a entrar al campus y “su futuro es incierto”.

En tanto, crece la preocupación de las potencias mundiales por la nueva situación internacional. El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró que el objetivo en Afganistán nunca fue el construir una Nación democrática, sino acabar con la amenaza terrorista de Al Qaeda. Además, el mandatario demócrata ratificó que con su decisión se pone fin a la guerra más extensa en la historia de Estados Unidos.

“Sacaremos a nuestra gente y nuestros aliados lo antes posible, y luego de completar esto, terminaremos con la guerra más extensa de EEUU. Estos eventos son prueba de que ninguna presencia militar en Afganistán marca la diferencia. Nuestra misión tuvo muchos errores en Afganistán. No voy a engañar a los estadounidenses diciendo que un tiempo más en Afganistán marcará la diferencia”, dijo el mandatario demócrata.