Lista negra de canciones de karaokes que “amenacen la seguridad nacional” en China

Beijing

China anunció que va a prohibir en los populares karaokes las canciones consideradas violentas, que inciten al odio o “amenacen la seguridad nacional”.

Los karaokes son en China auténticos complejos con salas privadas equipadas con sofás, tablets táctiles y pantallas gigantes, donde los amigos pueden cantar una selección de decenas de miles de títulos.

El Ministerio chino de Cultura y Turismo anunció ayer en una nota que, a partir del 1 de octubre, creará una lista negra de canciones “con contenido ilegal” en la que se incluirán todas aquellas que amenacen la seguridad y la unidad nacional, inciten al odio racial o hagan promoción de sectas, de juegos con dinero y del crimen.

Con frecuencia, China retira canciones juzgadas como políticamente incorrectas de las plataformas de música por internet. De hecho, el año pasado prohibieron un centenar de canciones.

El Ministerio no precisó en qué medida una canción podía poner en peligro la seguridad nacional ni cuál era el contenido de la futura lista negra.

Pero, por ejemplo, en 2019 varias plataformas de música por internet en China continental tuvieron que retirar de su catálogo canciones consideradas como himnos de protesta.

Entre estos títulos se encontraban “Do You Hear The People Sing?” (La canción del pueblo, en español), del filme musical Los Miserables, una canción entonada durante las manifestaciones antigubernamentales en la región semiautónoma de Hong Kong.

En 2018 se prohibieron más de 6.000 canciones por motivos políticos y, principalmente, de derechos de autoría.

“Al haber 50.000 karaokes y lugares de entretenimiento en el país, la aplicación de la ley y los controles van a ser particularmente difíciles”, reconoció un miembro del Ministerio, citado por la agencia oficial de noticias Xinhua.

Esta norma fue recibida con escepticismo en la red social china Weibo. “A partir de ahora, ¿habrá que cantar canciones comunistas para poder entrar en los karaokes?”, ironizó un usuario. “Las personas tienen deseos. Unas veces prohíben una cosa, otras, otra. Es para volverlos locos, ¿no?”, criticó otro internauta.

En este marco, Angeli Datt -experta en Hong Kong, Taiwán y China en general de la Freedom Houseseñaló que no es casual que se prepare la lista negra tras el centenario del Partido Comunista Chino, cuyo congreso estuvo marcado por la preocupación por la disidencia. “Señalan los archivos de canciones de los karaokes en el contexto de un plan más amplio para intentar imponer el vasto sistema de control de la información del Gobierno chino a todos los aspectos de la industria del entretenimiento”, indicó Datt.

“Quieren prohibir el contenido extranjero, religioso o político y fomentar una cultura tradicional y conservadora con el partido en el centro”, remarcó.

Cerrojo al que discrepa

El cerrojo a los contenidos discrepantes con el gobierno comunista chino es habitual. Por caso, a comienzos de junio encarceló a un popular bloguero por “difamar a los mártires” al sugerir que el número de muertos en el enfrentamiento fronterizo entre China e India el año pasado fue superior a los cuatro que se habían comunicado oficialmente.

Qiu Ziming, de 38 años, con más de 2,5 millones de seguidores en Weibo, la red social china similar a Twitter, fue condenado a ocho meses de prisión por el tribunal de la ciudad oriental de Nanjing.

Qiu “infringió la reputación y el honor de héroes y mártires, y confesó sus crímenes”, dijo el veredicto de la corte.

En Weibo, Qiu sugirió que el balance real de muertos podría haber sido más alto que el oficial. Es la primera persona encarcelada en virtud de una nueva disposición de la ley penal china que prohíbe la “difamación de mártires y héroes”.

Tras de meses de silencio, el ejército chino dijo en febrero que cuatro soldados murieron en una escaramuza con tropas indias en el disputado valle de Galwan en junio de 2020.

Fue el peor conflicto fronterizo entre China e India en décadas.