Unión Europea teme que ofensiva talibán cause una crisis migratoria

La Unión Europea teme que el avance de los talibanes desestabilice Afganistán y salpique a toda la región, desde Líbano hasta Pakistán. Bruselas ve un riesgo cada vez mayor de que la escalada de violencia tras la salida de las fuerzas occidentales cause una grave crisis migratoria igual a la de Siria y un éxodo masivo que podría llegar hasta al Viejo Continente.

La UE está redoblando los esfuerzos diplomáticos para que lleguen a buen puerto las negociaciones en Qatar entre el Gobierno afgano y los insurgentes para un acuerdo de paz. Pero por si acaso, desde la Comisión Europea se pide que se refuerce el apoyo a los países vecinos, en particular a Irán y Pakistán, para que puedan absorber la potencial salida de la población desplazada por el conflicto.

Los choques armados entre las fuerzas afganas y los rebeldes talibanes provocaron el desplazamiento interno de más de 400.000 personas y las previsiones apuntan a que al menos otro medio millón de personas emprenderá la huida. “Este escenario va a tener un impacto en los flujos migratorios y en la estabilidad de toda la zona”, apunta una alta funcionaria de la Comisión Europea. El organismo comunitario ya está maniobrando a nivel internacional para intentar neutralizar la crisis porque, según un alto funcionario europeo, la UE no quiere “ver un flujo de migración masiva” hacia el exterior del país.

En 2020, un total de 44.100 afganos pidieron asilo en la UE, la cifra más alta, solo por detrás de los sirios. El 35% de las solicitudes se registraron en Alemania. Fuentes de la Comisión aseguran que la evolución de las cifras este año fue a la baja, con solo 4.000 llegadas desde enero. Pero la violencia desatada en las últimas semanas puede acelerar las salidas, primero hacia los países vecinos y, después, hasta Europa.

El Gobierno de Kabul, de momento, ya comunicó a los países de la UE que, dada la situación de violencia en el país, suspende al menos durante tres meses la repatriación de afganos que lleguen de manera irregular. En 2020, antes de la ofensiva talibán, los afganos ya eran el segundo contingente más numeroso de peticionarios de asilo en la UE, solo superados por los refugiados de Siria.

Fuentes comunitarias indicaron este martes que Alemania, principal destino de los afganos que han salido del país, y Austria, ya han cancelado las operaciones de retorno forzoso de quienes no logran ser reconocidos como refugiados. “Y en la situación actual es probable que, por ahora, ya no haya más operaciones de retorno forzado desde la UE”, reconocen fuentes de la Comisión Europea.

Las mismas fuentes señalan que los países de la Unión también intensificaron la acogida del personal afgano que durante casi dos décadas prestó servicios a las fuerzas internacionales o a las misiones diplomáticas y humanitarias. Alemania ya ha acogido a unas 1.700 personas, según el ministerio de Defensa alemán.