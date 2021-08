Biden: “Los afganos deben luchar ellos mismos por su Nación”

Los talibanes controlan nueve de las 34 capitales provinciales de Afganistán después de conquistar tres más en las últimas horas en el Oeste y el Norte, lo que ha provocado un éxodo de civiles. En la madrugada del miércoles conquistaron la ciudad de Faizabad, en el extremo noreste de Afganistán, informó un diputado local. “La pasada noche, las fuerzas de seguridad que combaten a los talibanes desde hace varios días fueron sometidas a fuerte presión. Abandonaron Faizabad y se retiraron [en los distritos vecinos]. Los talibanes han tomado la ciudad. Los dos campos han sufrido fuertes pérdidas”, declaró a la AFP Zabihullah Attiq, diputado de la provincia de Badajshán, de la que Faizabad es capital.

Faizabad le siguió a Farah, en el oeste, y a Pul-e Khumri, en el norte, que cayeron el martes. Desde el viernes, los talibanes han encadenado las conquistas: Zaranj (suroeste), Sheberghan (norte), feudo del célebre jefe de guerra Abdul Rashid Dostom, y sobre todo, Kunduz, la gran ciudad del noreste, así como otras tres ciudades septentrionales, Taloqan, Sar-e-Pul y Aibak.

El presidente de EE.UU, Joe Biden, afirmó el martes que no se arrepiente de ordenar el repliegue de sus militares: “No me arrepiento de mi decisión” de salir de Afganistán, aseguró Biden. Los afganos “deben tener la voluntad de luchar” y “deben luchar ellos mismos por su Nación”. Washington no oculta su frustración por la debilidad del ejército de Kabul, que los estadounidenses forman, financian y equipan desde hace años.