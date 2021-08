Pedro Francke es el ministro de Economía

El presidente peruano Pedro Castillo completó su Gabinete y designó como sus ministros de Economía y Justicia a dos cercanos asesores, con la intención de calmar una tensión política que empezó por la designación de un polémico primer ministro y otros secretarios sin experiencia.

El mandatario peruano les tomó juramento a Pedro Francke, como nuevo ministro de Economía, y a Aníbal Torres, como titular de la cartera de Justicia. El nombre de Francke fue confirmado en medio de la incertidumbre económica que afecta al mercado nacional y repercute en el alza del dólar, que alcanzó un nivel histórico.

Al asumir, el economista juró con un fuerte mensaje político al afirmar que aceptaba el cargo "por un avance sostenido hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades, sin distinción de género, identidad étnica u orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional''.

Lo cierto es que el armado del Gabinete de Castillo provocó una fuerte turbulencia en el país. Sobre todo cuando nombró como primer ministro a Guido Bellido, un desconocido legislador oficialista de 42 años que se convirtió en el epicentro de la polémica tras descubrirse que emitió repetidas frases homofóbicas y machistas en sus redes sociales durante los últimos años.

Los antecedentes

Francke, un profesor de Economía de 61 años que asesora a Castillo desde mayo, era el candidato para ocupar el cargo. Incluso se ha reunido, junto al ahora presidente, con inversores y empresarios para atenuar la desconfianza que genera en el mercado el mandatario de izquierda.

Sin embargo, la realidad económica se tensó porque Francke no prestó juramento con otros 16 ministros el jueves por la noche. No trascendieron las razones de la postergación, aunque hubo una reunión de varias horas durante la madrugada del viernes con Castillo.

Los nuevos funcionarios evitaron hacer declaraciones y la prensa no tuvo acceso al Gran Teatro Nacional donde se realizó la ceremonia de juramento, la que fue transmitida por la televisión pública.

Francke, un economista que trabajó en el Banco Mundial, aseguró que el Gobierno respetará la propiedad privada, los ahorros de las personas y continuará manteniendo la autonomía del Banco Central de Reserva "para asegurar que la inversión en el Perú no se dispare''.

Asimismo, el nuevo ministro de Economía estimó que podrían subirse los impuestos a las ganancias de las empresas mineras debido a los altos precios del cobre, que superan los 10.000 dólares la tonelada. Perú es el segundo exportador mundial de cobre y el sexto de oro.

Tensión política

La tensión política llegó al mercado financiero, donde el tipo de cambio del dólar subió más de 3%, superando los cuatro soles peruanos por dólar, mientras que el índice general de la bolsa de valores local se derrumbó 5,8%. El alza del dólar se traduce en términos cotidianos en el aumento del precio de varios alimentos básicos.

En tanto, el abogado Aníbal Torres, otro asesor de Castillo, que fue nombrado ministro de Justicia, tampoco fue incluido entre los miembros del Gabinete que juraron el jueves. El jurista de 78 años habría manifestado un inicial desacuerdo por el nombramiento del polémico Bellido, quien es investigado por la fiscalía por "apología del terrorismo''.