El jefe de Gabinete le trajo el primer dolor de cabeza al nuevo presidente de Perú

Un nuevo Gabinete, en el que falta por designar titulares de Economía y Justicia, entró ayer en funciones en Perú, en medio de críticas de sectores de oposición e independientes contra el presidente Pedro Castillo por la designación del congresista Guido Bellido como jefe del equipo.

Castillo le tomó juramento a los ministros casi a la medianoche del jueves, en una ceremonia cuyo inicio se retrasó tres horas sin que hubiera explicaciones.

Para el analista José Carlos Requena, es poco probable que el equipo logre el voto de confianza que necesita del Congreso cuando lo pida en un mes. La predicción no es exagerada: las reacciones negativas que se escucharon de las bancadas de derecha y centroderecha, suman una mayoría en el Congreso, según afirmó a medios locales. Por disposiciones constitucionales, si el Congreso no le da la confianza al gabinete, sus miembros renunciarán y Castillo tendrá que formar otro sin Bellido.

Las primeras reacciones de los partidos de derecha y de centroderecha apuntan a que votarán “no”, mientras que el Partido Morado, de centro y hasta ahora favorable a colaborar con Castillo, también se pronunció en contra.

Más tarde, se sumó que la Bolsa de Lima cayó más de 6 puntos y el dólar superó por primera vez los cuatro soles, un efecto en apariencia directo de la ausencia aún de un ministro de Finanzas que despeje la incertidumbre sobre cómo será la política del área.

En este escenario y si el Congreso llegara a negarle la confianza a este y luego a un segundo Gabinete, Castillo aún podría disolverlo legalmente.

Para analistas como Arturo Maldonado, no se puede descartar así que se trate de una maniobra para dejar al Legislativo en una situación incómoda, aunque en general los observadores independientes consideran en la prensa local que se trata de un “autogol” del Presidente.