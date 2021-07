En Nicaragua está prohibido ser opositor

Managua

La policía de Nicaragua, arrestó anteanoche al politólogo José Peraza por un supuesto delito de “menoscabo a la independencia y soberanía”, lo que aumenta a 29 los opositores detenidos en el contexto de las elecciones de noviembre.

Peraza “está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, soberanía”, según el comunicado de la policía. El politólogo es parte del directorio del bloque opositor Unidad Azul y Blanco (UNAB), integrado por organismos de la sociedad civil que impulsaron las protestas antigubernamentales de 2018, que se saldaron con 328 muertos, según organismos de derechos humanos.

En un audio grabado ante de su arresto, Peraza dijo: “Estamos dispuestos a pagar este sacrificio y otros más por la libertad de Nicaragua. No nos asusta la dictadura (de Ortega). Sabemos que vive sus últimos momentos. Esta dictadura está llegando a su fin. La noche oscura pronto terminará”.

Peraza es coautor de los libros “El régimen de Ortega. ¿Una nueva dictadura familiar en el continente?” y “Nicaragua, el cambio azul y blanco”.

A casi tres meses de las elecciones, el gobierno de Ortega tiene bajo arresto a 29 opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

La UNAB denunció en un comunicado que nueve de los detenidos integran su directorio, entre ellos Maradiaga, quienes al igual que otros presos no han tenido acceso a familiares ni a abogados.

Organismos de derechos humanos contabilizan más de 140 personas privadas de libertad por ser críticos del gobierno.

Las leyes en Nicaragua prohí- ben optar a cargos electivos a personas que están bajo investigación o privadas de libertad.

Todo indica que Ortega buscará la reelección en los comicios del 7 de noviembre.

El mandatario gobernó el país entre 1979-1990, cuando perdió las elecciones ante la expresidenta Violeta de Chamorro y retornó al poder en 2007, donde se mantiene desde entonces tras dos reelecciones sucesivas, en las que la oposición denunció fraude. Ortega afirma que los detenidos no son candidatos sino “criminales” financiados por EE UU para dar un golpe de Estado.